Провал американских танков Abrams на Украине стал одним из самых значимых моментов 2024 года. Аналитику привели авторы портала Military Watch Magazine (MWM).
В материале отмечается, что быстро выросшие потери единиц в небольшом украинском арсенале, как и в случае с танками Leopard 2 и другой западной техникой, сильно подорвали их репутацию. Эффективность Abrams все чаще ставится под сомнение среди высокопоставленных чиновников США — в частности, заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кол и советник по национальной безопасности Джейк Салливан высказывали свой скепсис. Украинцы также выражали недовольство работой танка, жалуясь на технические проблемы, пишет MWM.
Ранее обозреватели Military Watch Magazine отмечали, что в США обеспокоены тем, что Россия изучит захваченные на Украине танки Abrams. Поскольку более 20 из 31 украинского танка Abrams уничтожены, захват нескольких из них лишь с незначительными повреждениями представляет России одну из первых в истории возможностей разобрать эту бронетехнику для детального изучения, сказано в материале.
В Пентагоне между тем рассказывали, что общие объемы военной помощи, предоставленной администрацией президента США Джо Байдена с февраля 2022 года Киеву, составили более 65 миллиардов долларов. Украине, в частности, отправили 31 танк Abrams.