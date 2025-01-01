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16:47, 1 января 2025Интернет и СМИ

На Западе назвали провал Abrams на Украине одним из самых значимых событий года

MWM: провал танков Abrams на Украине стал одним из значимых моментов 2024 года
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Провал американских танков Abrams на Украине стал одним из самых значимых моментов 2024 года. Аналитику привели авторы портала Military Watch Magazine (MWM).

В материале отмечается, что быстро выросшие потери единиц в небольшом украинском арсенале, как и в случае с танками Leopard 2 и другой западной техникой, сильно подорвали их репутацию. Эффективность Abrams все чаще ставится под сомнение среди высокопоставленных чиновников США — в частности, заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кол и советник по национальной безопасности Джейк Салливан высказывали свой скепсис. Украинцы также выражали недовольство работой танка, жалуясь на технические проблемы, пишет MWM.

Ранее обозреватели Military Watch Magazine отмечали, что в США обеспокоены тем, что Россия изучит захваченные на Украине танки Abrams. Поскольку более 20 из 31 украинского танка Abrams уничтожены, захват нескольких из них лишь с незначительными повреждениями представляет России одну из первых в истории возможностей разобрать эту бронетехнику для детального изучения, сказано в материале.

В Пентагоне между тем рассказывали, что общие объемы военной помощи, предоставленной администрацией президента США Джо Байдена с февраля 2022 года Киеву, составили более 65 миллиардов долларов. Украине, в частности, отправили 31 танк Abrams.

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