На Западе назвали провал Abrams на Украине одним из самых значимых событий года

MWM: провал танков Abrams на Украине стал одним из значимых моментов 2024 года

Провал американских танков Abrams на Украине стал одним из самых значимых моментов 2024 года. Аналитику привели авторы портала Military Watch Magazine (MWM).

В материале отмечается, что быстро выросшие потери единиц в небольшом украинском арсенале, как и в случае с танками Leopard 2 и другой западной техникой, сильно подорвали их репутацию. Эффективность Abrams все чаще ставится под сомнение среди высокопоставленных чиновников США — в частности, заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кол и советник по национальной безопасности Джейк Салливан высказывали свой скепсис. Украинцы также выражали недовольство работой танка, жалуясь на технические проблемы, пишет MWM.

Ранее обозреватели Military Watch Magazine отмечали, что в США обеспокоены тем, что Россия изучит захваченные на Украине танки Abrams. Поскольку более 20 из 31 украинского танка Abrams уничтожены, захват нескольких из них лишь с незначительными повреждениями представляет России одну из первых в истории возможностей разобрать эту бронетехнику для детального изучения, сказано в материале.

В Пентагоне между тем рассказывали, что общие объемы военной помощи, предоставленной администрацией президента США Джо Байдена с февраля 2022 года Киеву, составили более 65 миллиардов долларов. Украине, в частности, отправили 31 танк Abrams.