РВСН в 2025 году предрекли выход на новые рубежи развития

Каракаев заявил, что РВСН в 2025 году выйдут на новые рубежи развития

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2025 году выйдут на новые рубежи выполнения планов своего развития. Об этом заявил командующий РВСН Сергей Каракаев, передает РИА Новости.

Генерал-полковник поблагодарил каждого военнослужащего и обратил внимание на то, что особые слова благодарности заслуживают те, кто в праздничные дни исполняет служебный и воинский долг и несет боевое дежурство — они, по его словам, обеспечивают безопасность страны.

Ранее в декабре министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что в 2025 году продолжится перевооружение РВСН на комплексы «Ярс», а Воздушно-космические силы получат четыре ракетоносца Ту-160М.