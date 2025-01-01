В Швейцарии в должность вступила новый президент

В Швейцарии в должность вступила новый президент Карин Келлер-Саттер

Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Саттер вступила в должность президента страны. Об этом сообщает ТАСС.

11 декабря Федеральное собрание (парламент) Швейцарии сообщил, что министр была избрана главой государства на 2025 год. На этом посту политик с 1 января сменила министра обороны конфедерации Виолу Амхерд.

По данным газеты Aargauer Zeitung, Келлер-Саттер считается самым влиятельным политиком в Швейцарии.

Ранее депутат Федерального собрания Швейцарии Жаклин Де Куатро заявила, что выход США из Североатлантического альянса означает неспособность Европы в одиночку поддерживать обороноспособность Украины и, как следствие, военное поражение последней.