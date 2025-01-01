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02:17, 1 января 2025Мир

В Швейцарии в должность вступила новый президент

В Швейцарии в должность вступила новый президент Карин Келлер-Саттер
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Карин Келлер-Саттер

Карин Келлер-Саттер. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Саттер вступила в должность президента страны. Об этом сообщает ТАСС.

11 декабря Федеральное собрание (парламент) Швейцарии сообщил, что министр была избрана главой государства на 2025 год. На этом посту политик с 1 января сменила министра обороны конфедерации Виолу Амхерд.

По данным газеты Aargauer Zeitung, Келлер-Саттер считается самым влиятельным политиком в Швейцарии.

Ранее депутат Федерального собрания Швейцарии Жаклин Де Куатро заявила, что выход США из Североатлантического альянса означает неспособность Европы в одиночку поддерживать обороноспособность Украины и, как следствие, военное поражение последней.

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