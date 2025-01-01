В ВСУ рассказали о проблемах из-за российских военных на электроскутерах

NYT: ВС РФ в зоне СВО используют электроскутеры для быстрого передвижения

Вооруженные силы (ВС) России используют новую тактику мобильного передвижения в зоне боевых действий на Украине, доставляя множество проблем Вооруженным силам Украины (ВСУ). На это пожаловался The New York Times (NYT) начальник разведки подполковник украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Дмитрий Павленко-Крижешевский.

В материале газеты отмечается, что российские военнослужащие используют электрические скутеры, мотоциклы и квадроциклы, чтобы быстро рассредотачиваться по линии фронта. «Если поразить одну единицу техники с 15 военными возможно и довольно легко сделать, то когда эти 15 человек передвигаются на электрических скутерах, это большая проблема», — посетовал боец ВСУ.

Ранее The Washington Post со ссылкой на бойцов 33-й бригады ВСУ писала, что боевой дух солдат ВСУ падает на фоне нехватки военнослужащих и возможного прекращения помощи Запада. Как поделился в разговоре с изданием украинский солдат Александр, военнослужащие чувствуют себя брошенными из-за нехватки личного состава и боеприпасов.

Также сообщалось об обострении серьезной проблемы в элитной бригаде ВСУ. Стало известно, что 155-я элитная бригада имени Анны Киевской, часть военнослужащих которой проходила военную подготовку во Франции, несет существенные потери. Также неуклонно растет число случаев дезертирства в ее рядах.