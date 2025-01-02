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01:49, 2 января 2025Мир

Экс-министр обороны Израиля покинул парламент

The Times of Israel: экс-министр обороны Израиля Галант подал в отставку
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Йоав Галант

Йоав Галант. Фото: Reuters

Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант, на чей арест Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер за предполагаемые военные преступления в секторе Газа, подал заявление об отставке из парламента страны — кнессета. Об этом написала газета The Times of Israel.

В публикации отмечается, что Галант объяснил свое решением несогласием с политикой Исраэля Каца — своего преемника на посту главы Минобороны. Кроме того, Галант не согласен с действиями премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

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По мнению экс-министр обороны Израиля, Кац и Нетаньяху «работают над освобождением ультраортодоксов от службы в ЦАХАЛ».

5 ноября Нетаньяху уволил Галанта. Его место занял глава МИД Исраэль Кац. «К сожалению, хотя в первые месяцы войны было доверие и велась очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны дало трещину», — говорилось в заявлении премьер-министра.

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