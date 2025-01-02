Китай ввел санкции против оборонных компаний США

КНР запретила сделки с 28 оборонным компаниям США по товарам двойного назначения

Китай запретил поставки товаров двойного назначения 28 оборонным компаниям США и внес 10 из них в список ненадежных организаций из-за продажи Вашингтоном оружия Тайваню. Об этом со ссылкой на Минторг КНР пишет South China Morning Post.

Среди фирм, попавших под торговые ограничения, издание называет General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles & Defence. Шаг направлен на поддержание национальной безопасности и выполнение международных обязательств, включая нераспространение ядерного оружия, говорится в материале.

Пекин настаивает на «принципе одного Китая», согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и существующую с 1949 года на острове Тайвань Китайскую Республику. США оказывают поддержку последней в военной сфере, в то время как Китай выступает против поставок американского оружия, расценивая их как нарушение принципов суверенитета.

В конце прошлого года сообщалось, что КНР ввела санкции против семи предприятий военно-промышленного комплекса США из-за продажи оружия Тайваню. До этого, в начале декабря, в этой азиатской стране объявили о запрете поставок американцам «предметов двойного назначения», связанных с галлием, германием, сурьмой, что стало ответом на новые меры экспортного контроля в отношении Китая.