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09:53, 2 января 2025Россия

Мэрия Якутска заявила о пропаганде нетрадиционных отношений в «китайском клубе»

В Якутске проверят «китайский клуб» из-за пропаганды нетрадиционных отношений
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Мэрия Якутска заявила о пропаганде нетрадиционных отношений в «китайском клубе». Теперь заведение проверят полиция и прокуратура, сообщила администрация российского города в своем Telegram-канале.

«Произведен выезд в ночной клуб "Number One"», — отчитались чиновники утром 2 января.

По итогам выездной проверки в мэрии сообщили, что в заведении проводятся выступления с участием приглашенных из Таиланда трансгендерных женщин и мужчин нетрадиционной ориентации. «[Таким образом], ведется публичная пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола», — заключили в администрации Якутска.

В мэрии напомнили, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в России запрещена и влечет за собой наложение штрафа до одного миллиона рублей, а иностранцам также грозит выдворение из страны.

Ранее в Великом Новгороде девушка с голой грудью станцевала на вечеринке в одном из городских клубов, где присутствовало большое количество подростков. Случившимся заинтересовалась прокуратура.

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