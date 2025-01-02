Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:33, 2 января 2025Мир

Названы потенциальные точки начала военных конфликтов в мире в 2025 году

Политолог Топорнин допустил конфликты в Африке и на Ближнем Востоке в 2025 году
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Samir Bol / Reuters

В 2025 году военные конфликты могут начаться сразу в нескольких регионах мира, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал потенциальные точки, где могут возникнуть новые вооруженные противостояния.

По-прежнему ключевыми останутся бои в зоне российской специальной военной операции (СВО), полагает политолог.

«Безусловно, сейчас на первом месте конфликт России и Украины. Мне видится, что в ближайшее время он не закончится и, к сожалению, военные действия будут продолжаться», — считает он.

Наиболее напряженные точки находятся в двух регионах

Также напряженной будет обстановка на Ближнем Востоке, где сразу в нескольких странах могут вспыхнуть боевые действия или продолжатся уже начавшиеся конфликты.

«Мы тоже видим, что не ослабевает накал страстей между Израилем, с одной стороны палестинскими формированиями, "Хезболлой" с другой стороны и в целом арабскими силами сопротивления, находящимися на территории того же Ливана. Третий момент — это горящий конфликт в Сирии. Я его разделяю с конфликтом Израиля, потому что это внутрисирийские дела. (...) Я думаю, что здесь тоже можно ожидать, что этот конфликт перейдет в 2025 год и там, наверное, будут возникать очаги горящего противостояния с использованием всех возможных сил и средств», — поделился мнением специалист.

Не забываем про хуситов, если мы говорим про Ближний Восток. Они все время осуществляют какие-то военные акции, Иордания там тоже есть. Опять же в конфликт с Сирией вовлечены Иран и Турция, можно предположить, что эти страны будут вовлечены в эпицентр событий, пусть и косвенно

Николай Топорнинполитолог

Еще множество точек, где есть риски начала военных конфликтов, расположены в Африке, отметил политолог.

«Не забываем об Африке. Там каждый год либо происходят военные мятежи, либо происходят какие-то территориальные споры между двумя сопредельными государствами. Это, конечно же, Судан в первую очередь, Сомали, страны Центральной Африки — ЦАР, Нигер, Мали, Гвинея. Есть ряд стран, сейчас сложно предположить, может быть, какие-то новые будут, потому что там, к сожалению, хрупкие правительства находятся у власти и военные режимы. В любой момент они могут быть сметены или могут возникнуть какие-то конфликты с сопредельными государствами, то есть в принципе мы можем ожидать, что там появятся дополнительные [очаги]», — объяснил он.

В 2025 году возможны небольшие локальные конфликты

По словам специалиста, возможны конфликты в Латинской Америке, но шансы этого малы. Также стоит помнить про азиатский регион.

Я не исключаю каких-то локальных конфликтов в Юго-Восточной Азии. Время от времени вспыхивают локальные территориальные споры между Пакистаном и Индией. Также вспыхивают территориальные споры между Индией и Китаем, но это все-таки больше носит локальный характер, это пограничные споры в пределах протяженности какого-то штата

Николай Топорнинполитолог

«Также мы не должны забывать про Афганистан. Хотя сейчас там власть вроде бы находится в руках талибов крепко, но это такое государство, где в любой момент могут вспыхнуть какие-то события. У них есть северная часть Афганистана, которая пока не контролируется талибами, там тоже могут вспыхнуть серьезные вооруженные действия», — заключил он.

Ранее внук создателя американской атомной бомбы Роберта Оппенгеймера Чарльз заявил, что у мира все меньше шансов избавиться от ядерной бомбы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Возле отеля Трампа в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. Инцидент расследуют как возможный теракт

      У приехавшей из Таиланда россиянки нашли вызванную холероподобным вибрионом инфекцию

      В США выразили уверенность в связи взрыва автомобиля в Лас-Вегасе и теракта Новом Орлеане

      Россиян предупредили об опасности сидения в одной позе

      Беженка из Селидово рассказала о темнокожих наемниках

      Российские СМИ призвали не транслировать прогнозы гадалок и астрологов

      Назван способ для России и Турции преодолеть санкции США

      Маск призвал провести новые выборы в Британии

      Названы потенциальные точки начала военных конфликтов в мире в 2025 году

      Россиянам назвали наиболее прибыльные варианты вложения денег в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше