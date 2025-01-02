Названы потенциальные точки начала военных конфликтов в мире в 2025 году

Политолог Топорнин допустил конфликты в Африке и на Ближнем Востоке в 2025 году

В 2025 году военные конфликты могут начаться сразу в нескольких регионах мира, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал потенциальные точки, где могут возникнуть новые вооруженные противостояния.

По-прежнему ключевыми останутся бои в зоне российской специальной военной операции (СВО), полагает политолог.

«Безусловно, сейчас на первом месте конфликт России и Украины. Мне видится, что в ближайшее время он не закончится и, к сожалению, военные действия будут продолжаться», — считает он.

Наиболее напряженные точки находятся в двух регионах

Также напряженной будет обстановка на Ближнем Востоке, где сразу в нескольких странах могут вспыхнуть боевые действия или продолжатся уже начавшиеся конфликты.

«Мы тоже видим, что не ослабевает накал страстей между Израилем, с одной стороны палестинскими формированиями, "Хезболлой" с другой стороны и в целом арабскими силами сопротивления, находящимися на территории того же Ливана. Третий момент — это горящий конфликт в Сирии. Я его разделяю с конфликтом Израиля, потому что это внутрисирийские дела. (...) Я думаю, что здесь тоже можно ожидать, что этот конфликт перейдет в 2025 год и там, наверное, будут возникать очаги горящего противостояния с использованием всех возможных сил и средств», — поделился мнением специалист.

Не забываем про хуситов, если мы говорим про Ближний Восток. Они все время осуществляют какие-то военные акции, Иордания там тоже есть. Опять же в конфликт с Сирией вовлечены Иран и Турция, можно предположить, что эти страны будут вовлечены в эпицентр событий, пусть и косвенно Николай Топорнин политолог

Еще множество точек, где есть риски начала военных конфликтов, расположены в Африке, отметил политолог.

«Не забываем об Африке. Там каждый год либо происходят военные мятежи, либо происходят какие-то территориальные споры между двумя сопредельными государствами. Это, конечно же, Судан в первую очередь, Сомали, страны Центральной Африки — ЦАР, Нигер, Мали, Гвинея. Есть ряд стран, сейчас сложно предположить, может быть, какие-то новые будут, потому что там, к сожалению, хрупкие правительства находятся у власти и военные режимы. В любой момент они могут быть сметены или могут возникнуть какие-то конфликты с сопредельными государствами, то есть в принципе мы можем ожидать, что там появятся дополнительные [очаги]», — объяснил он.

В 2025 году возможны небольшие локальные конфликты

По словам специалиста, возможны конфликты в Латинской Америке, но шансы этого малы. Также стоит помнить про азиатский регион.

Я не исключаю каких-то локальных конфликтов в Юго-Восточной Азии. Время от времени вспыхивают локальные территориальные споры между Пакистаном и Индией. Также вспыхивают территориальные споры между Индией и Китаем, но это все-таки больше носит локальный характер, это пограничные споры в пределах протяженности какого-то штата Николай Топорнин политолог

«Также мы не должны забывать про Афганистан. Хотя сейчас там власть вроде бы находится в руках талибов крепко, но это такое государство, где в любой момент могут вспыхнуть какие-то события. У них есть северная часть Афганистана, которая пока не контролируется талибами, там тоже могут вспыхнуть серьезные вооруженные действия», — заключил он.

Ранее внук создателя американской атомной бомбы Роберта Оппенгеймера Чарльз заявил, что у мира все меньше шансов избавиться от ядерной бомбы.