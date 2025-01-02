Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:14, 2 января 2025Россия

Путин призвал разработать проект основ языковой политики России

Путин призвал разработать проект основ языковой политики России к 1 июня
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский президент Владимир Путин поручил к 1 июня разработать проект основ государственной языковой политики страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Из публикации следует, что Путин поручил «обеспечить разработку проекта основ государственной языковой политики России». Соответствующее решение российский президент принял по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны.

Ответственными за исполнения поручения назначены советник президента России Елена Ямпольская и премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В конце января 2014 года Путин подписал указ о внесении изменений в основы государственной культурной политики. Президент включил в основы государственной культурной политики борьбу с нецензурными словами и излишней иностранной лексикой, следует из подраздела о мерах языковой политики, который дополнили новым абзацем.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Возле отеля Трампа в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. Инцидент расследуют как возможный теракт

      Оставшееся на Запорожской АЭС зарубежное оборудование заменят на российское

      Маск обвинил Байдена в госизмене

      Экономист дал прогноз по развитию мировой экономики в 2025 году

      В Черкасской области Украины прогремели взрывы

      Подсчитаны удары России по военным целям на Украине в 2024 году

      Путин призвал разработать проект основ языковой политики России

      В США дали прогноз после терактов в Новом Орлеане и Лас-Вегасе

      Посол оценил возможность роста экспорта чая и кофе из Кении в Россию

      Названа главная задача военных в зоне СВО в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше