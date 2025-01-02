Путин призвал разработать проект основ языковой политики России к 1 июня

Российский президент Владимир Путин поручил к 1 июня разработать проект основ государственной языковой политики страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Из публикации следует, что Путин поручил «обеспечить разработку проекта основ государственной языковой политики России». Соответствующее решение российский президент принял по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны.

Ответственными за исполнения поручения назначены советник президента России Елена Ямпольская и премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В конце января 2014 года Путин подписал указ о внесении изменений в основы государственной культурной политики. Президент включил в основы государственной культурной политики борьбу с нецензурными словами и излишней иностранной лексикой, следует из подраздела о мерах языковой политики, который дополнили новым абзацем.