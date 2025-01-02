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09:26, 2 января 2025Бывший СССР

Стало известно о сотнях воюющих за ВСУ колумбийцев

Пленный наемник ВСУ рассказал, что на стороне Украины воюют сотни колумбийцев
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На стороне Украины воюют сотни колумбийцев. Об этом стало известно из разговора с пленным наемником Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Великобритании, передает РИА Новости.

«В иностранном легионе проходят службу граждане из каждой страны НАТО. Французы, итальянцы, немцы, американцы, англичане. Но более всего колумбийцев, их сотни», — рассказал Хейден Уильям Дэвис, уточнив, что подготовка бойцов зависит от взвода, в который они попадают.

Сам Дэвис служил во взводе тяжелого вооружения. При этом, по его словам, тяжелого вооружения у военных не было, равно как боеприпасов и соответствующей подготовки.

«Нам выдали два ДШК (советский станковый крупнокалиберный пулемет — прим. «Ленты.ру») (...) Выдали гранатомет МК-19 - не было креплений к треноге, поэтому мы не могли его переносить и использовать. Я спросил, могу ли я обучать применению ПТРК "Джавелин". Мне пообещали, но "Джавелинов" и ничего подобного не было», — добавил пленный.

Дэвис рассказал, что наемники попадают на Украину через Польшу. Бойцы садятся в Кракове на поезд, который следует туда, где есть пункт отбора на службу по контракту. В частности, Дэвис попал в город Тернополь, а уже оттуда в зону боевых действий.

Пленный рассказал, что прослужил в армии Великобритании 16 лет, но был уволен из-за проблем с наркотиками и психическим здоровьем. Из-за этого ему сложно было найти работу, поэтому он принял решение отправиться на Украину.

«Очевидно, что когда ты в иностранном легионе подписываешь контракт, тебе промывают мозги и говорят, что ты на правильной стороне», — заключил Дэвис.

Ранее пленный украинский солдат Александр Михалко рассказал, что бойцам ВСУ предлагали во время огневой подготовки имитировать звуки стрельбы отсутствующими патронами НАТО.

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