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19:58, 2 января 2025Мир

Стало известно о симпатии подорвавшего Tesla в Лас-Вегасе к Украине

Подорвавший Tesla в Лас-Вегасе фотографировался в майке в поддержку Украины
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в США:

Фото: Ronda Churchill / Reuters

Подорвавший Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе фотографировался в майке в поддержку Украины. Такие подробности стали известны Telegram-каналу Shot из соцсетей.

В соцсетях жены Мэтью Ливелсбергера нашелся снимок, сделанный в 2016 году. На нем военнослужащий американского спецназа позирует в футболке с украинским лозунгом.

Выяснилось, что он 19 лет прослужил в армии США, называет себя бывшим начальником разведки сил специального назначения. По имеющимся сведениям, мужчина несколько раз бывал в Афганистане до вывода оттуда американских войск.

Ранее подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен выразил уверенность в том, что взрыв автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе и теракт в Новом Орлеане связаны между собой. По его мнению, за организацией атак, целью которых являлось вселение страха в американцев для усиления напряженности в США, стоит группа людей, которая тщательно занималась их планированием.

1 января около отеля в Лас-Вегасе загорелся автомобиль Tesla Cybertruck. Жертвой стал человек, который находился в машине. Глава Tesla Илон Маск сообщил, что Cybertruck смог сдержать взрыв, направив его вверх, таким образом, минимизировав ущерб.

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