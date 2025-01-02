Стало известно о симпатии подорвавшего Tesla в Лас-Вегасе к Украине

Подорвавший Tesla в Лас-Вегасе фотографировался в майке в поддержку Украины

Подорвавший Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе фотографировался в майке в поддержку Украины. Такие подробности стали известны Telegram-каналу Shot из соцсетей.

В соцсетях жены Мэтью Ливелсбергера нашелся снимок, сделанный в 2016 году. На нем военнослужащий американского спецназа позирует в футболке с украинским лозунгом.

Выяснилось, что он 19 лет прослужил в армии США, называет себя бывшим начальником разведки сил специального назначения. По имеющимся сведениям, мужчина несколько раз бывал в Афганистане до вывода оттуда американских войск.

Ранее подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен выразил уверенность в том, что взрыв автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе и теракт в Новом Орлеане связаны между собой. По его мнению, за организацией атак, целью которых являлось вселение страха в американцев для усиления напряженности в США, стоит группа людей, которая тщательно занималась их планированием.

1 января около отеля в Лас-Вегасе загорелся автомобиль Tesla Cybertruck. Жертвой стал человек, который находился в машине. Глава Tesla Илон Маск сообщил, что Cybertruck смог сдержать взрыв, направив его вверх, таким образом, минимизировав ущерб.