Илон Маск: Cybertruck удалось минимизировать ущерб при взрыве в Лас-Вегасе

Электромобиль Cybertruck в Лас-Вегасе смог сдержать взрыв, направив его вверх, таким образом, минимизировав ущерб. Об этом рассказал американский предприниматель, глава Tesla Илон Маск, пишет РИА Новости.

По его словам, Cybertruck на деле сдержал взрыв и направил его вверх. Как отметил Маск, даже стеклянные двери вестибюля не были разбиты. «Злые идиоты выбрали не то транспортное средство для теракта», — добавил он.

Ранее Маск заявил, что взрыв электромобиля был вызван большим количеством пиротехники или бомбой.

1 января около отеля в Лас-Вегасе загорелся автомобиль Tesla Cybertruck. В результате жертвой стал человек, который находился в машине. Еще семеро пострадали.