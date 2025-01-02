Стало известно о работе подорвавшего Tesla в Лас-Вегасе с ВСУ

Шериф Лас-Вегаса: подорвавший Tesla в Лас-Вегасе обучал военных ВСУ

Мэттью Ливельсбергер, которого подозревают в подрыве Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, служил в Германии в подразделении, обучающем военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл, передает РИА Новости.

По его словам, до того, как устроить теракт, офицер вернулся в отпуск из Германии, где служил в Десятой группе специального назначения. Данное подразделение с 2014 года оказывало поддержку в обучении сил специального назначения ВСУ.

Ранее в соцсетях обнаружилось фото 2016 года, на котором Ливельсбергер позирует в футболке с украинским лозунгом.

1 января около отеля в Лас-Вегасе загорелся автомобиль Tesla Cybertruck. Жертвой стал человек, который находился в машине. Глава Tesla Илон Маск сообщил, что Cybertruck смог сдержать взрыв, направив его вверх, таким образом, минимизировав ущерб.