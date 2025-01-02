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23:34, 2 января 2025Мир

В ФБР высказались о связи между терактом в Новом Орлеане и взрывом авто в Лас-Вегасе

ФБР не выявила связь между терактами 1 января в Новом Орлеане и Лас-Вегасе в США
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Следователи ФБР не выявили связь между терактом в Новом Орлеане, где мужчина наехал на толпу людей, празднующих Новый год, и взрывом автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. Об этом во время пресс-конференции заявил зампомощника директора отдела ФБР по борьбе с терроризмом Кристофер Райа.

«Мы отслеживаем все возможные версии и не исключаем ничего, однако на данный момент нет никакой точной связи между нападением (...) в Новом Орлеане, и нападением в Лас-Вегасе», — высказался Райа.

Он добавил, что сотрудники ФБР собрали все улики на месте преступления в Новом Орлеане, а преступник, вероятно, действовал в одиночку.

Ранее американский предприниматель Илон Маск допустил связь взрыва Cybetruck в Лас-Вегасе с терактом в Новом Орлеане.

1 января около отеля в Лас-Вегасе загорелся автомобиль Tesla Cybertruck. Жертвой происшествия стал человек, который находился в машине. Еще семеро пострадали. В Новом Орлеане в новогоднюю ночь водитель Ford въехал в толпу. Подозреваемым в наезде является 42-летний Шамсуд Дин Джаббар.

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