В США высказались о судьбе НАТО в случае конфликта с Россией

Аналитик Шрайвер: НАТО будет демилитаризована на 10 лет в случае войны с Россией

Военный эксперт из Соединенных Штатов Америки Уилл Шрайвер высказался о судьбе Североатлантического альянса в случае конфликта с Россией и КНР. На своей странице в соцсети X он предрек демилитаризацию блока на десятилетия при подобном сценарии.

«В конфликте против Китая и России НАТО исчерпает весь свой боезапас ракет всех типов, потеряет десятки крупных военных кораблей и сотни лучших самолетов — и все это менее чем за месяц», — отметил Шрайвер.

Ранее политолог, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков рассказал, что отношения России и НАТО в настоящее время испорчены надолго и вряд ли противоречия между ними будут сняты в обозримом будущем. По словам политолога, нужно признать, что Россия и НАТО — враги друг для друга.

До этого посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что курс Североатлантического альянса в отношении России является ошибочным и опасным, поскольку он ведет к дальнейшей эскалации в Европе. Он также указал, что НАТО продолжает увеличивать свое присутствие на российских границах.