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16:45, 30 декабря 2024Мир

В России рассказали о будущих отношениях с НАТО

Политолог Алексей Чеснаков: отношения России и НАТО испорчены на десятилетия
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Отношения России и НАТО в настоящее время испорчены надолго и вряд ли противоречия между ними будут сняты в обозримом будущем. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Как бы ни закончился кризис на Украине, необходимо исходить из того, что отношения между Россией и НАТО испорчены на несколько десятилетий вперед», — уточнил он, добавив, что периодические спады в агрессивности взаимной риторики сторон все-таки возможны.

По словам политолога, нужно признать, что Россия и НАТО — враги друг для друга. При этом политики в Европе и США об этом постоянно заявляют. Россия, в свою очередь, выступает сейчас более миролюбиво, но тем не менее руководство страны признает враждебность действий со стороны НАТО и не испытывает иллюзий насчет улучшения отношений.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко рассказал о подготовке НАТО войны с Россией. По его словам, общий курс альянса представляет угрозу всему миру.

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