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23:55, 3 января 2025Мир

Белый дом отреагировал на критику Маска в адрес властей стран Европы

Кирби не стал говорить о критике Маска в адрес властей ЕС, назвав их партнерами
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Власти США не станут комментировать критику американского миллиардера Илона Маска в адрес властей стран Евросоюза (ЕС). Так на вопрос журналистов в ходе регулярного онлайн-брифинга отреагировал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Я не собираюсь говорить о том, что мистер Маск публично говорит о выборах за рубежом. Он может ответить за свои комментарии, и эти вопросы лучше адресовать ему лично как частному лицу», — отметил Кирби.

Представитель Белого дома также напомнил, что власти стран Европы являются партнерами и союзниками США. «Мы уважаем демократический процесс во всех этих странах. Мы говорили это неоднократно. Люди в Германии, люди в Великобритании — кого они выберут, чтобы их представляли — это их решение», — заключил он.

Ранее Маск назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера «соучастником массовых изнасилований», совершаемых бандами в отношении несовершеннолетних на севере страны. Бизнесмен также призвал Стармера подать в отставку и предстать перед судом.

Кроме того, Маск объявил, что ФРГ находится на критическом этапе и будущее страны балансирует на грани экономического и культурного коллапса. Он открыто поддержал «Альтернативную партию для Германии» («АдГ»), назвав ее «последней искрой надежды» для страны.

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