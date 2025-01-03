Flydubai продлила приостановку полетов в Сочи и Минводы

Авиакомпания Flydubai продлила запрет на полеты в Сочи и Минеральные Воды

Авиакомпания Flydubai из ОАЭ решила продлить приостановку полетов рейсов из Дубая в Сочи и Минеральные Воды до 8 и 9 января соответственно. Об этом рассказал РБК представитель перевозчика.

Компания решила приостановить рейсы в эти города 27 декабря 2024 года на неделю до воскресенья, 5 января. Причиной такого решения назывались форс-мажор и угроза безопасности полетов. Как рассказал РБК источник, нынешняя приостановка до 8 и 9 января связана с операционными причинами.

Ранее несколько крупных авиакомпаний приостановили рейсы в Россию из-за падения лайнера Azerbaijan Airlines под Актау. В частности, Qazaq Air отменила рейсы с 28 декабря по 27 января 2025 года по маршруту Астана — Екатеринбург. Кроме того, часть рейсов приостановила компания Flydubai. При этом накануне стало известно, что Flydubai решила возобновить рейсы из Дубая в Минеральные Воды.