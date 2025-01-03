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15:53, 3 января 2025Спорт

Исинбаева прокомментировала смерть своего тренера

Исинбаева о смерти своего тренера Трофимова: он был для меня примером во всем
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Елена Исинбаева и Евгений Трофимов

Елена Исинбаева и Евгений Трофимов. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прокомментировала на странице во «ВКонтакте» смерть своего тренера Евгения Трофимова.

Исинбаева назвала Трофимова наставником, ставшим для нее вторым отцом. «Он был человеком, который верил в меня тогда, когда я сама в себя не верила. Он был тем, кто занимался своей работой честно, самоотверженно, креативно, глубоко веря в процесс и в наш успех, даже тогда, когда все вокруг сомневались», — заявила она, добавив, что тренер был для нее примером во всем.

По словам Исинбаевой, каждая ее медаль — заслуга Трофимова. «Для него было важно не количество рекордов и побед, а воспитание достойного, сильного и успешного человека. Он был педагогом с большой буквы», — отметила легкоатлетка.

О смерти Трофимова стало известно ранее 3 января. Ему было 80 лет.

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