Названы наиболее дешевые туристические направления после новогодних праздников

«Авиасейлс»: Казань и Баку будут самыми дешевыми направлениями после праздников

В январе после новогодних праздников цены на перелеты по внутренним направлениям снизятся в среднем на 30 процентов, а по зарубежным — на 14 процентов, считают аналитики «Авиасейлс». «Лента.ру» ознакомилась с прогнозами специалистов по ценам на авиабилеты.

Российские направления подешевеют более чем на треть

Среди популярных внутренних направлений больше всего подешевеют авиабилеты в Казань — в среднем на 45 процентов. Стоимость перелета туда-обратно на одного пассажира в январе из Москвы составит от 4 900 рублей, из Санкт-Петербурга — от 4 300 рублей, а из Екатеринбурга — от 6 200 рублей.

Также снизится стоимость перелетов в Махачкалу, билеты туда подешевеют на 43 процента. Перелет туда-обратно на одного пассажира в январе из Москвы обойдется от 6 700 рублей, из Санкт-Петербурга — от 11 000 рублей, а из Екатеринбурга — от 10 500 рублей.

Билеты в курортный Сочи упадут в среднем на 39 процентов. Стоимость авиабилетов туда-обратно на одного пассажира в январе из Москвы будет стартовать от 9 900 рублей, из Санкт-Петербурга — от 17 000 рублей, из Екатеринбурга — от 11 000 рублей.

На такой же уровень упадет стоимость перелета в Минеральные Воды. Самолет туда-обратно на человека из Москвы выйдет от 8 800 рублей, из Санкт-Петербурга — от 21 300 рублей, а из Екатеринбурга — от 17 000 рублей.

Туристы, которые планируют в январе посетить Екатеринбург, после новогодних праздников купят авиабилеты в среднем на треть дешевле. Стоимость авиабилетов туда-обратно на одного пассажира в январе из Москвы начинается от 8 300 рублей, а из Санкт-Петербурга — от 7 800 рублей.

Зарубежные направления в дружественные страны окажутся самыми выгодными

Из востребованных зарубежных направлений больше всего после новогодних каникул подешевеют авиабилеты в столицу Азербайджана Баку. Цены упадут в среднем на 44 процента. Авиабилеты туда-обратно на одного пассажира из Москвы будут стоить от 21 450 рублей, из Санкт-Петербурга — от 20 400 рублей, из Екатеринбурга — от 25 700 рублей.

Перелет в грузинский Тбилиси обойдется в среднем на 41 процент дешевле. Стоимость авиабилетов туда-обратно из Москвы будет стартовать от 28 600 рублей, из Санкт-Петербурга — от 25 000 рублей, а Екатеринбурга — от 27 600 рублей.

Также в среднем на 40 процентов подешевеют перелеты в столицу Армении Ереван. Перелет туда-обратно на одного пассажира в январе из Москвы стоит от 18 000 рублей, из Санкт-Петербурга — от 21 200 рублей, а из Екатеринбурга — от 28 300 рублей.

Средняя стоимость билетов в Дубай в ОАЭ после новогодних праздников снизится на 39 процентов. Перелет туда-обратно на одного пассажира в январе из Москвы составит от 23 100 рублей, из Санкт-Петербурга — от 29 700 рублей, из Екатеринбурга — от 31 000 рублей.

Полеты в турецкий Стамбул после новогодних праздников подешевеют в среднем на 35 процентов. Стоимость авиабилетов туда-обратно из Москвы составит от 16 700 рублей, из Санкт-Петербурга — от 25 000 рублей, из Екатеринбурга — от 27 000 рублей.

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