Небензя исключил две страны из списка претендентов в СБ ООН

Небензя: Германия и Япония не смогут получить место постоянного члена СБ ООН

Германия и Япония никогда не смогут получить место постоянно члена Совета Безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН). Об этом заявил постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Есть предложения по реформе Совбеза, в том числе те, которые исходят от ряда стран-членов. Они довольно наивные и непрактичные. Также есть страны, которые претендуют на постоянное членство в СБ ООН, но его они никогда не получат, и мы об уже сказали напрямую. В частности, речь идет о Германии и Японии. Не видать им этого места не только, как своих ушей, но и всего остального. Это уже очевидный факт», — отметил дипломат.

По словам Небензи, юбилей ООН является «поводом посмотреть в будущее, поэтому встает вопрос реформы Совбеза». При этом он подчеркнул, что любые изменения, касающиеся Совета безопасности, являются «очень сложным процессом, который под юбилей не подгонишь, так как это очень кропотливая работа».

Ранее Небензя заявил, что Россию пока не заинтересовали сигналы команды избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Дипломат также добавил, что Москва не может воспринимать всерьез «сигналы о неких договоренностях» из Киева.