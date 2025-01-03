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00:34, 3 января 2025Мир

Подозреваемый в подрыве Tesla у отеля Трампа служил на Украине

The Guardian: подозреваемый в подрыве Tesla у отеля Трампа служил на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Isaiah J. Downing / Reuters

Подозреваемый в подрыве автомобиля Cybertruck компании Tesla в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер служил на Украине. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на Сухопутные войска США.

Уточняется, что 37-летний Ливельсбергер служил на действительной американской военной службе с 2006 по 2011 год. После этого он перешел в национальную гвардию, а затем в армейский резерв. Он вернулся в армию в 2012 году.

Кроме того, подозреваемый служил в «Зеленых беретах» — высококвалифицированных подразделениях специального назначения, которые работают над борьбой с терроризмом за рубежом и обучают американских партнеров. В частности, его дважды командировали в Афганистан, он также служил на Украине, в Таджикистане, Грузии и Демократической Республике Конго.

Ранее сообщалось, что подорвавший Tesla в Лас-Вегасе обучал военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

1 января у 64-этажного отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе произошел взрыв электрического пикапа Cybertruck компании Tesla. Пострадали семь человек, находившегося внутри машины человека спасти не удалось.

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