Российский журналист погиб в Анапе

Журналист из ЯНАО Цвентух погиб в Анапе

Журналист Константин Цвентух из Ноябрьска (ЯНАО), работавший в информагентствах «Кругозор» и «МИГ», погиб в Анапе. Об этом сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск».

«Трагически и рано ушел ты от нас. В нашей памяти останешься таким же красивым, веселым, творческим», — говорится в сообщении. Уточняется, что похороны состоятся 9 января.

Мать журналиста Юлия Цвентух поблагодарила всех за соболезнования и рассказала, что работа в «Кругозоре» и на телестудии «МИГ» были для ее сына яркими профессиональными достижениями.

Ранее сообщалось, что известный российский журналист, шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин умер на 53-м году жизни. Причина смерти не приводится.