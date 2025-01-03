Стал известен новый способ взыскивания долгов приставами

С 1 январся судебные приставы могут взыскивать долги с граждан и организаций в цифровых рублях. Об этом сообщило управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП), передает ТАСС.
По закону «Об исполнительном производстве» теперь предусмотрено взыскание цифровых рублей. Оно возможно в случае, если у должника на счетах отсутствуют денежные средства в рублях, иностранной валюте или драгоценных металлах.
Теперь оператор платформы цифрового рубля должен будет по запросу приставов перевести цифровые рубли в размере задолженности на их депозитный счет. При этом нельзя оставить средства в размере прожиточного минимума на цифровом кошельке в отличие от обычного.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что после внедрения цифрового рубля в России не последует отмена наличных денег. Он подчеркнул, что сфера использования цифрового рубля будет расширяться.