Стал известен новый способ взыскивания долгов приставами

ФССП: с 1 января приставы могут взыскивать долги с граждан в цифровых рублях

С 1 январся судебные приставы могут взыскивать долги с граждан и организаций в цифровых рублях. Об этом сообщило управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП), передает ТАСС.

По закону «Об исполнительном производстве» теперь предусмотрено взыскание цифровых рублей. Оно возможно в случае, если у должника на счетах отсутствуют денежные средства в рублях, иностранной валюте или драгоценных металлах.

Теперь оператор платформы цифрового рубля должен будет по запросу приставов перевести цифровые рубли в размере задолженности на их депозитный счет. При этом нельзя оставить средства в размере прожиточного минимума на цифровом кошельке в отличие от обычного.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что после внедрения цифрового рубля в России не последует отмена наличных денег. Он подчеркнул, что сфера использования цифрового рубля будет расширяться.