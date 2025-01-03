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09:35, 3 января 2025Силовые структуры

Стал известен новый способ взыскивания долгов приставами

ФССП: с 1 января приставы могут взыскивать долги с граждан в цифровых рублях
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

С 1 январся судебные приставы могут взыскивать долги с граждан и организаций в цифровых рублях. Об этом сообщило управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП), передает ТАСС.

По закону «Об исполнительном производстве» теперь предусмотрено взыскание цифровых рублей. Оно возможно в случае, если у должника на счетах отсутствуют денежные средства в рублях, иностранной валюте или драгоценных металлах.

Теперь оператор платформы цифрового рубля должен будет по запросу приставов перевести цифровые рубли в размере задолженности на их депозитный счет. При этом нельзя оставить средства в размере прожиточного минимума на цифровом кошельке в отличие от обычного.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что после внедрения цифрового рубля в России не последует отмена наличных денег. Он подчеркнул, что сфера использования цифрового рубля будет расширяться.

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