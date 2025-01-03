Трое россиян вошли в символические сборные клуба НХЛ XXI века

Панарин, Бобровский и Тютин вошли в символические сборные «Коламбуса» XXI века

Трое россиян вошли в символические сборные клуба «Коламбус Блю Джекетс» в первой четверти XXI века. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В первую команду из шести человек попали нападающий Артемий Панарин и вратарь Сергей Бобровский. Во вторую сборную вошел защитник Федор Тютин.

Панарин выступал за «Коламбус» с 2017 по 2019 год. В составе команды он провел 176 матчей, забросил 62 шайбы и сделал 125 результативных передач. В настоящее время форвард играет за «Нью-Йорк Рейнджерс».

Бобровский провел за «Коламбус» 401 матч с 2012 по 2019 год. После он перешел во «Флориду Пантерс», за которую играет и по сей день.

Тютин играл за «Коламбус» с 2008-го по 2016-й. За 553 матча в составе команды он забросил 40 шайб.

В текущем регулярном чемпионате «Коламбус» набрал 38 очков в 39 матчах. Команда идет на пятом месте в Столичном дивизионе Восточной конференции.