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05:28, 3 января 2025Бывший СССР

В Киевской области сообщили о работе ПВО

Власти Киевской области сообщили о воздушной тревоге и работе ПВО
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Силы противовоздушной обороны (ПВО) работают на территории Киевской области Украины. Об этом в пятницу, 3 января, киевская областная военная администрация написала в Telegram-канале.

Кроме того, отмечается, что в регионе звучит сигнал воздушной тревоги. Она также объявлена в Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской и Житомирской областях.

Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сообщил, что административные здания Верховной рады Украины пострадали после взрывов в Киеве. По его словам, взрывная волна повредила окружающие дома, включая здания, в которых расположены комитеты и подразделения аппарата Верховной рады страны.

До этого Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что в результате взрывов в Киеве пострадало одно из зданий регулятора. По данным Нацбанка, загорелась крыша корпуса в Печерском районе украинской столицы.

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