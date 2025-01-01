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12:54, 1 января 2025Бывший СССР

Здание Нацбанка Украины пострадало в результате взрывов в Киеве

Одно из зданий Нацбанка Украины загорелось после взрывов в Киеве
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Киеве:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что в результате взрывов в Киеве пострадало одно из зданий регулятора. Об этом стало известно из публикации в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По данным Нацбанка, загорелась крыша корпуса в Печерском районе украинской столицы. Там добавили, что возгорание оперативно ликвидировали пожарные, пострадавших нет. Повреждены окна верхних этажей.

«Все операционные системы и сервисы Нацбанка полностью функционируют. Руководство и персонал, обеспечивающие бесперебойную работу НБУ, работают в соответствии с утвержденными протоколами», — сообщил банк.

Ранее 1 января в Киеве произошло несколько взрывов, работала система противовоздушной обороны. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о работе ПВО и призвал граждан оставаться в укрытиях. Деталей он не привел.

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