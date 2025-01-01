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09:09, 1 января 2025Бывший СССР

В Киеве раздались взрывы

В Киеве произошли взрывы, работает система ПВО
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве произошло несколько взрывов, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Украинское издание «Общественное» также пишет о звуках взрывов в городе, однако каких-либо подробностей не приводится.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале рассказал о работе ПВО и призвал граждан оставаться в укрытиях. Деталей он не привел.

Ранее в подконтрольном Украине Запорожье произошла серия взрывов. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что в городе сработала система ПВО. Взрывы также произошли в подконтрольном Киеву Херсоне. 31 декабря на территории Украины прогремела серия взрывов, в том числе в Киеве, Сумской и Винницкой областях.

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