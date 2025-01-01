В подконтрольных Украине Запорожье и Херсоне произошли взрывы

Рогов: в подконтрольном Украине Запорожье произошли взрывы

В подконтрольном Украине Запорожье произошла серия взрывов. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в Telegram.

Он отметил, что в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), ведется атака беспилотников по объектам инфраструктуры, которые расположены в ближайшем пригороде и в Днепропетровской области.

Как сообщает «Страна.ua», взрывы также произошли в подконтрольном Киеву Херсоне. Подробности не уточняются. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.

31 декабря на территории Украины произошла серия взрывов, в том числе в Киеве, Сумской и Винницкой областях. Утром воздушная тревога звучала по всей стране.

