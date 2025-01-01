Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:36, 1 января 2025Бывший СССР

В подконтрольных Украине Запорожье и Херсоне произошли взрывы

Рогов: в подконтрольном Украине Запорожье произошли взрывы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dmytro Smoliyenko / Globallookpress.com

В подконтрольном Украине Запорожье произошла серия взрывов. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в Telegram.

Он отметил, что в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), ведется атака беспилотников по объектам инфраструктуры, которые расположены в ближайшем пригороде и в Днепропетровской области.

Как сообщает «Страна.ua», взрывы также произошли в подконтрольном Киеву Херсоне. Подробности не уточняются. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.

31 декабря на территории Украины произошла серия взрывов, в том числе в Киеве, Сумской и Винницкой областях. Утром воздушная тревога звучала по всей стране.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе предсказали заключение Украиной договора с отказом от территорий в 2025 году. На какие условия пойдет Киев?

      ВСУ в первые минуты нового года обстреляли российский регион

      Около 20 человек пострадали от токсичных паров на заводе в США

      В работе Telegram произошел масштабный сбой

      В России с 1 января повысили штрафы за нарушения ПДД

      Президент Польши раскритиковал правящую коалицию

      В России повысились ставки утильсбора

      В России с 1 января проиндексируют зарплаты бюджетников

      Россиянам повысили прожиточный минимум

      В США обрушилась инсталляция Lego

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше