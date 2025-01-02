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21:20, 2 января 2025Бывший СССР

Здания парламента Украины получили повреждения после взрывов

Стефанчук: административные здания Рады пострадали после взрывов в Киеве
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Административные здания Верховной рады Украины пострадали после взрывов в Киеве. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, взрывная волна повредила окружающие дома, включая здания, в которых расположены комитеты и подразделения аппарата Верховной рады страны. В настоящее время проводится оценка ущерба.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, что в Киеве в результате падения обломков сбитого беспилотника было повреждено здание Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мосийчук опубликовал снимки многоэтажного здания, на которых запечатлена частично разрушенная крыша.

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