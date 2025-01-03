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22:54, 3 января 2025Мир

В Пентагоне отказались делать заявления о новых поставках военной помощи Украине

Сингх: Пентагон не будет делать каких-либо заявлений о поставках помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: US Joint Staff / via Globallookpress.com

Пентагон пока не планирует делать каких-либо заявлений о возможных поставках военной помощи Украине. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь ведомства Сабрина Сингх

«Что касается объявлений о PDA (Presidential Drawdown Authority, один из механизмов поставок военной помощи), то я не буду забегать вперед. У меня нет никаких объявлений», — подчеркнула она.

При этом ранее советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби рассказал, что США в ближайшие дни объявят о новой военной помощи Украины. Помимо этого, он допустил вероятность проведения следующего заседания по поддержке Украины в формате «Рамштайн» еще во время администрации президента США Джо Байдена.

В декабре в Пентагоне сообщили, что объем военной помощи США Киеву в 2024 году составил почти 19,5 миллиарда долларов. Показатель оказался ниже по сравнению с 2023 годом, при этом значительная часть этих поставок была направлена на укрепление ПВО Украины

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