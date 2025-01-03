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00:59, 3 января 2025Силовые структуры

В Подмосковье нашли осквернителей Вечного огня

Следователь СК задержал осквернителей Вечного огня в подмосковном Клину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В подмосковном Клину задержаны трое мужчин, осквернивших Вечный огонь. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного управления Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.

Злоумышленниками оказались местные жители 1999 и 2002 годов рождения. Их подозревают в совершении преступления по статье «Повреждение памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов». В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Инцидент произошел 30 декабря. Мужчины сожгли венок на Вечном огне, также осквернив монумент в честь павших в Великой Отечественной войне советских воинов, после чего скрылись. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.

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