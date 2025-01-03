В ШОС рассказали о создании собственной валюты

Работа по созданию валюты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пока находится на стадии обсуждения. Об этом РИА Новости рассказал генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев.
По его словам, в данный момент платежные системы стран-членов ШОС интегрированы в мировую платежную системы и «связаны с определенными валютами».
«В целом понимание о необходимости увеличивать долю национальных валют есть, экспертами высказывались предложения и по созданию собственной валюты ШОС, но эта работа пока находится на стадии обсуждения», — сказал генсек.
Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что снижение доли доллара в мировых валютных резервах до рекордного за 30 лет минимума связано с рисками заморозки золотовалютных резервов. Специалист полагает, что процесс дедолларизации, о котором идет речь, «был спровоцирован» именно прецедентом с активами РФ.