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07:17, 3 января 2025Мир

В ШОС рассказали о создании собственной валюты

Генсек ШОС Ермекбаев: работа по созданию собственной валюты еще обсуждается
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Работа по созданию валюты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пока находится на стадии обсуждения. Об этом РИА Новости рассказал генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев.

По его словам, в данный момент платежные системы стран-членов ШОС интегрированы в мировую платежную системы и «связаны с определенными валютами».

«В целом понимание о необходимости увеличивать долю национальных валют есть, экспертами высказывались предложения и по созданию собственной валюты ШОС, но эта работа пока находится на стадии обсуждения», — сказал генсек.

Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что снижение доли доллара в мировых валютных резервах до рекордного за 30 лет минимума связано с рисками заморозки золотовалютных резервов. Специалист полагает, что процесс дедолларизации, о котором идет речь, «был спровоцирован» именно прецедентом с активами РФ.

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