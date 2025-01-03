В ШОС рассказали о создании собственной валюты

Генсек ШОС Ермекбаев: работа по созданию собственной валюты еще обсуждается

Работа по созданию валюты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пока находится на стадии обсуждения. Об этом РИА Новости рассказал генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев.

По его словам, в данный момент платежные системы стран-членов ШОС интегрированы в мировую платежную системы и «связаны с определенными валютами».

«В целом понимание о необходимости увеличивать долю национальных валют есть, экспертами высказывались предложения и по созданию собственной валюты ШОС, но эта работа пока находится на стадии обсуждения», — сказал генсек.

Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что снижение доли доллара в мировых валютных резервах до рекордного за 30 лет минимума связано с рисками заморозки золотовалютных резервов. Специалист полагает, что процесс дедолларизации, о котором идет речь, «был спровоцирован» именно прецедентом с активами РФ.