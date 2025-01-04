Байден наградит Месси

Президент США Джо Байден наградит аргентинского футболиста «Интер Майами» Лионеля Месси Президентской медалью Свободы. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Месси отмечен за поддержку программ здравоохранения и образования для детей по всему миру через Фонд Лео Месси. Кроме того, он является послом доброй воли ЮНИСЕФ.
Президентская медаль Свободы — это высшая гражданская награда США. Церемония награждения пройдет 4 января.
37-летний Месси — самый титулованный игрок в истории футбола. На его счету 46 командных трофеев.