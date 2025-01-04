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20:08, 4 января 2025Спорт

Байден наградит Месси

Президент США Байден наградит футболиста Месси Президентской медалью Свободы
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Лионель Месси

Лионель Месси. Фото: Rodrigo Valle / Reuters

Президент США Джо Байден наградит аргентинского футболиста «Интер Майами» Лионеля Месси Президентской медалью Свободы. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Месси отмечен за поддержку программ здравоохранения и образования для детей по всему миру через Фонд Лео Месси. Кроме того, он является послом доброй воли ЮНИСЕФ.

Президентская медаль Свободы — это высшая гражданская награда США. Церемония награждения пройдет 4 января.

37-летний Месси — самый титулованный игрок в истории футбола. На его счету 46 командных трофеев.

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