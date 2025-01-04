Байден наградит Месси

Президент США Байден наградит футболиста Месси Президентской медалью Свободы

Президент США Джо Байден наградит аргентинского футболиста «Интер Майами» Лионеля Месси Президентской медалью Свободы. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Месси отмечен за поддержку программ здравоохранения и образования для детей по всему миру через Фонд Лео Месси. Кроме того, он является послом доброй воли ЮНИСЕФ.

Президентская медаль Свободы — это высшая гражданская награда США. Церемония награждения пройдет 4 января.

37-летний Месси — самый титулованный игрок в истории футбола. На его счету 46 командных трофеев.