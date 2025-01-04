Глава «Росатома» пообещал суд с Siemens за непоставку оборудования на АЭС «Аккую»

Глава «Росатома» засудит Siemens за непоставку оборудования на АЭС «Аккую»

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что немецкой компании Siemens предъявят претензии за отказ поставить оплаченное оборудование на первый блок атомной электростанции (АЭС) «Аккую». Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Лихачева, предоплаченное оборудование не было поставлено, что принесло дополнительные расходы как по конкретному приобретению оборудования, так и по корректировке сроков монтажа этого оборудования. «Эти претензии будут предъявлены», — сказал Лихачев.

В октябре прошлого года вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия нашла оборудование для строительства АЭС «Аккую» в Турции. По словам представителя властей, немецкая Siemens нарушила свои обязательства по поставке оборудования для атомной электростанции. Переговоры с компанией результатов не дали, и российской стороне пришлось искать замену среди поставщиков в других юрисдикциях.