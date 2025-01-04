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06:30, 4 января 2025Мир

Харрис запнулась при произнесении клятвы верности флагу США

Вице-президент США Харрис запнулась при произнесении клятвы верности флагу США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис не смогла произнести клятву верности американскому флагу на заседании сената, пишет РИА Новости.

Политик допустила оговорку во время своей речи. «Я клянусь в верности Соединенным, Соединенным Штатам Америки», — сказала Харрис. Верный текст клятвы начинается со слов: «Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки».

Ранее президент США Джо Байден пошутил во время выступления в Белом доме после теракта в Новом Орлеане и взрыва автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. «Уверен, вы аплодируете, потому что я наконец-то появился», — сказал он. Слова президента сопровождались смехом в зале.

В декабре сообщалось, что отношения Джо Байдена и его супруги Джилл с Камалой Харрис и ее мужем Дагом Эмоффом испортились после того, как победу на выборах одержал Дональд Трамп

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