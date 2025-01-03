Байден начал выступление после теракта в США с шутки

Байден начал выступление в Белом доме после теракта в Новом Орлеане с шутки

Президент США Джо Байден пошутил во время выступления в Белом доме после теракта в Новом Орлеане и взрыва автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства, подойдя к микрофону, начал свою речь с шутки. «Уверен, вы аплодируете, потому что я наконец-то появился», — сказал он. Слова президента сопровождались смехом в зале.

Ранее стало известно, что Байден провел совещание в связи с событиями в Новом Орлеане и Лас-Вегасе. На встрече с командой по вопросам внутренней безопасности также присутствовали вице-президент США Камала Харрис, министр обороны Ллойд Остин, генеральный прокурор Меррик Гарленд и другие представители американской администрации.