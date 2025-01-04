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18:04, 4 января 2025Россия

Из дома в российском регионе эвакуировали около сотни жителей после обнаружения БПЛА

Из дома в Воронеже эвакуировали около сотни жителей после обнаружения БПЛА
Дарья Тоцкая (Выпускающий редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что экстренные службы из одного из домов эвакуировали около ста человек, находившихся в здании. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, многие из эвакуированных направились к родственникам, а для остальных организовали автобус и место временного размещения в школе.

«Еще в одном доме, где обнаружили обломки БПЛА, проводится эвакуация граждан», — добавил Гусев.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что в настоящее время обсуждается вопрос устранения обломков беспилотников.

Ранее стало известно, что в Воронеже и пригороде дежурными средствами ПВО были подавлены не менее пяти украинских дронов. В результате атаки никто не пострадал, несколько БПЛА упали на территорию жилых домов в одном из районов города.

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