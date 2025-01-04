Маск высмеял присуждение Байденом медали Свободы миллиардеру Соросу

Макс назвал пародией присуждение Байденом медали Свободы миллиардеру Соросу

Американский бизнесмен Илон Макс назвал пародией присуждение президентом США Джо Байденом медали Свободы, одной из высших гражданских наград, американскому миллиардеру Джорджу Соросу. Так он отреагировал на соответствующее награждение на своей странице в соцсети Х.

«Байден, присуждающий медаль Свободы Соросу, это пародия», — написал предприниматель.

Ранее стало известно, что Байден вручит 4 января награду за вклад в процветание, ценности или безопасность Соединенных Штатов и мир во всем мире 19 прославленным деятелям. В список вошли Сорос, модельер Ральф Лорен, футболист Лионель Месси, музыкант Боно, актер Дензел Вашингтон, а также бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

В июле Маск назвал действующего вице-президента США и провалившегося кандидата на минувших президентских выборах Камалу Харрис марионеткой Александра Сороса, сына Джорджа Сороса.