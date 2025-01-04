Месси, Сорос и Клинтон получат награду от Байдена

Байден наградит Президентской медалью Свободы Месси, Сороса и Клинтон

Президент США Джо Байден вручит 4 января награду за вклад в процветание, ценности или безопасность Соединенных Штатов и мир во всем мире 19 прославленным деятелям. Об этом сообщает сайт Белого дома.

Среди тех, кто удостоен Президентской медали Свободы, миллиардер Джордж Сорос, модельер Ральф Лорен, футболист Лионель Месси, музыкант Боно, актер Дензел Вашингтон, а также бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Президентская медаль Свободы — это высшая гражданская награда США.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что его инаугурация может впервые пройти с приспущенными флагами.