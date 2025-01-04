На Украине рассказали о поставках бракованных боеприпасов в ВСУ

Украинский журналист Бутусов: ВСУ получают бракованные боеприпасы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают массово получать бракованные боеприпасы, заявил украинский журналист и бывший советник Министерства обороны Украины Юрий Бутусов. Его слова в Telegram приводит издание «Страна.ua».

«Минстратегпром продолжает поставлять бракованные мины на фронт. Министр стратегической промышленности Герман Сметанин заявил, что его предприятия якобы выпустили лишь одну партию бракованных минометных мин, которую заменили, и все было улажено. Это наглая ложь», — рассказал он.

По словам Бутусова, украинские минометчики из 151-й, 155-й и 59-й бригад продолжают в массовом порядке получать бракованные снаряды, и «никто эти мины не забирает и не меняет, производство брака продолжается».

Ранее глава украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин направил в Службу безопасности Украины заявление с требованием провести расследование в связи с поставкой в ВСУ бракованных мин.