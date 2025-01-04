На Западе 2025 год нарекли прорывным в области создания вакцин от рака

The Economist: 2025 год может стать прорывным в области создания вакцин от рака

2025 год нарекли прорывным в области создания вакцин от рака, поскольку препараты начали демонстрировать свою эффективность. Об этом сообщил журнал The Economist.

Принцип таких вакцин основывается на стимулировании иммунной системы к распознаванию и атаке опухолей. Для их создания используются мутации в клетках новообразований, производящих аномальные белки (их называют неоантигены). Ученые выделяют неоантигены, которые вызывают наиболее серьезный иммунный ответ, и на основе таких данных изготавливают вакцину с фрагментами РНК, обучающими организм бороться с вредоносными клетками.

Поодход стал возможен за счет успехов в разработке мРНК-вакцин, в том числе тех, которые боролись с заболеванием COVID-19. Так, вакцина мРНК-4157 (V940) для лечения меланомы уже прошла клинические испытания, но сроки ее массового использования пока не озвучивали.

На создание индивидуальной вакцины под конкретного пациента требуется порядка шести недель. Разработки могут сократить потребность в хирургическом вмешательстве и химиотерапии, а в будущем такие вакцины хотят применять для профилактики рака. По данным издания, 2025 год может стать поворотным для массового применения вакцин против онкологии.

Ранее первый противоопухолевый клеточный продукт на основе клеток-киллеров зарегистрировали в Белоруссии. Естественные киллерные клетки — лимфоциты врожденного звена иммунитета, способные бороться с вирусами и опухолями.