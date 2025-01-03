Зарегистрировали первый противоопухолевый клеточный продукт на основе клеток-киллеров

В Белоруссии создали первый противоопухолевый клеточный продукт

Первый противоопухолевый клеточный продукт на основе клеток-киллеров зарегистрировали в Белоруссии. Об этом сообщает издание «Медицинский вестник».

Технологию создали сотрудники Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии. Биомедицинский продукт разработан на основе естественных киллерных клеток человека. Он представляет собой пересадочный материал, полученный на основе клеток человека, не подвергшихся существенным манипуляциям, за исключением эмбриональных, фетальных стволовых и половых клеток. Объясняется, что естественные киллерные клетки — лимфоциты врожденного звена иммунитета, способные бороться с вирусами и опухолями.

Отмечается, что разработанный продукт является дополнительным к традиционным методам лечения. Он позволит снизить токсическое действие химиопрепаратов и повысить эффективность проводимой терапии.

Ранее сообщалось, что начался поиск кандидатов для участия первой фазе клинических исследований российской вакцины против рака «ЭнтероМикс». Для исследования требуются пациенты, у которых есть подтвержденные солидные опухоли, а не онкологические заболевания крови, такие как лимфомы, лейкозы и миелома.