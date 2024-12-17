Начался поиск участников для испытания российской вакцины против рака

Начался поиск участников для испытания вакцины «ЭнтероМикс» против рака

Начался поиск кандидатов для участия первой фазе клинических исследований российской вакцины против рака «ЭнтероМикс». Об этом заявил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн в своем Telegram-канале.

По словам Каприна, был запушен этап прескрининга, направленного на отбор пациентов для участия в клинических испытаниях онколитической вакцины. Для исследования требуются пациенты, у которых есть подтвержденные солидные опухоли, а не онкологические заболевания крови, такие как лимфомы, лейкозы и миелома. Эти пациенты также должны были исчерпать другие, уже одобренные методы лечения.

Возрастной диапазон кандидатов широк и составляет 18-75 лет. Общее состояние пациента позволяет проводить дополнительное лечение.

«ЭнтероМикс» является мРНК-вакциной от рака. Препарат разработан совместно Центром имени Гамалеи, Московским научно-исследовательским онкологическим институтом имени П.А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина.