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09:00, 4 января 2025Интернет и СМИ

На Западе заявили о поражении НАТО в конфликте с Россией

Профессор Дизен заявил, что НАТО проигрывает настоящую войну с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Ведя информационную войну против России, Запад проигрывает настоящую. С таким заявлением выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«Отдавая приоритет медийной войне и расшатыванию противника, НАТО проигрывает настоящую войну, — указал эксперт.

Аналитик отметил, что тактика России на поле боя долго высмеивалась в СМИ. Но сейчас западные страны начинают копировать российские инновации.

Ранее американский военный эксперт Уилл Шрайвер высказался о судьбе НАТО в случае конфликта с Россией и КНР. Так, он предрек демилитаризацию блока на десятилетия при подобном сценарии.

До этого политолог Алексей Чеснаков заявил, что отношения России и НАТО в настоящее время испорчены надолго и вряд ли противоречия между ними будут сняты в обозримом будущем. По словам эксперта, нужно признать, что Россия и НАТО — враги друг для друга.

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