Над пятью российскими регионами сбили 16 украинских беспилотников

Минобороны РФ: ПВО сбила 16 беспилотников ВСУ над пятью российскими регионами

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 16 украинских беспилотников над пятью российскими областями. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве. По данным Минобороны. десять беспилотников сбиты над территорией Брянской области, еще три — над Смоленской и по одному — над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.

Ранее система ПВО сбила два беспилотника над территорией Белгородской области и два — над территорией Курской области.

Также 3 января система ПВО сбила беспилотник в Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров отметил, что пострадавших и повреждений объектов нет.