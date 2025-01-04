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07:44, 4 января 2025Россия

Над пятью российскими регионами сбили 16 украинских беспилотников

Минобороны РФ: ПВО сбила 16 беспилотников ВСУ над пятью российскими регионами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 16 украинских беспилотников над пятью российскими областями. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве. По данным Минобороны. десять беспилотников сбиты над территорией Брянской области, еще три — над Смоленской и по одному — над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.

Ранее система ПВО сбила два беспилотника над территорией Белгородской области и два — над территорией Курской области.

Также 3 января система ПВО сбила беспилотник в Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров отметил, что пострадавших и повреждений объектов нет.

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