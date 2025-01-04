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01:09, 4 января 2025Россия

ПВО сбила очередной беспилотник в Брянской области

Губернатор Богомаз: ПВО сбила очередной БПЛА в Брянской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила очередной беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал губернатор Брянской области.

Он отметил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, заключил Богомаз.

Ранее Минобороны сообщило, что система ПВО в в период с 18:40 до 19:50 по московскому времени сбила три беспилотника в небе над Брянской областью. Других подробностей в оборонном ведомстве не сообщили.

Позднее Богомаз сообщил о еще одном сбитом в регионе БПЛА. «Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — написал губернатор Брянской области.

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