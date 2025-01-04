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14:11, 4 января 2025Мир

Востоковед оценил перспективы развития отношений новых властей Сирии с Европой

Тарасов: новые власти Сирии склоняются к отношениям с арабскими странами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Новые власти Сирии более склонны выстраивать отношения с арабскими странами, чем с государствами Европейского союза (ЕС), считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил перспективы сотрудничества Дамаска с Европой после визита в сирийскую столицу главы МИД Германии Анналены Бербок с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро.

«В сирийском раскладе сил влияние позиций Европы не просматривается. Бербок и ее французский коллега совершили так называемый разведывательный визит, чтобы получить представление о ситуации в Сирии и вокруг нее, потому что стоит вопрос о том, что в будущем возможно будет снять санкции с Сирии и развивать дальнейшие отношения уже без [экс-президента Сирии Башара] Асада. Второе — Европа усилилась, потому что они еще не определились, как квалифицировать этот новый режим», — объяснил он.

По словам востоковеда, достаточно трудно спрогнозировать, как дальше будут развиваться отношения Сирии с Западом. По его словам, сейчас у Дамаска другие геополитические приоритеты.

Трудно сказать, что [для Сирии] сейчас важно, но больше просматривается интерес к арабским странам

Станислав Тарасоввостоковед

«Как дальше будут развиваться события, сказать сложно. Немцы и французы прибыли в Дамаск со своим уставом, их выслушали достаточно вежливо, а как дальше будут формироваться отношения, неизвестно. Европа определила, что сейчас нужно сформировать правительство, правительство должно быть инклюзивным с участием этнических меньшинств», — добавил он.

Министры иностранных дел Германии и Франции Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро посетили Сирию с необъявленным визитом для встречи с лидерами пришедших к власти вооруженных формирований и представителями гражданского общества. При этом члены новой сирийской администрации отказались от рукопожатия с Бербок.

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