Российская компания заступилась за свою гречку после ее запрета в Белоруссии

Лобанов опроверг обвинения в адрес гречки «Фермер» после ее запрета в Белоруссии

Российская компания «Дары полей» заступилась за гречку «Фермер» собственного производства после ее запрета в Белоруссии. Представитель организации Дмитрий Лобанов в разговоре с РИА Новости опроверг обвинения в том, что крупа долго разваривается.

До этого стало известно, что гречка «Фермер» попала в реестр опасных продуктов в Белоруссии, поскольку разваривается дольше нормы — за 29 минут (норматив — не более 25 минут).

«Наименование показателя: развариваемость, единица измерения: минуты, результат испытаний: 15… норматив: не более 25», — привел Лобанов протокол испытаний Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса.

Представитель компании уточнил, что торговая марка «Фермер» зарегистрирована в Белоруссии, а на каждую партию, отправляемую на экспорт, делаются анализы по безопасности и фитосанитарный контроль. «Также при ввозе импортер сдает продукцию в хлебную инспекцию для получения сертификата качества для своего бренда "Фермер", без протоколов испытаний они не смогли бы получить "декларацию о соответствии качества ЕАЭС"», — добавил он.

«Дары полей» направило официальное письмо представителю Минсельхоза РФ в Белоруссии, чтобы тот оказал содействие в установлении истины.

Кроме «Даров полей» аналогичную претензию направили другому алтайскому производителю «Вега-инжиниринг», их гречка также якобы разваривается в течение тех же 29 минут, что превышает норматив. «Учитывая абсолютно одинаковые рекламации по поводу развариваемости, мы предполагаем, что это попытка убрать с рынка Республики Беларусь алтайских производителей», — говорится в письме организации.

Ранее в «Вега-инжиниринг» прокоментировали запрет гречневой крупы их производства в Белоруссии. По словам гендиректора компании, гречку проверяли перед транспортировкой и никаких отклонений тогда не нашли.