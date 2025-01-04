Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:53, 4 января 2025Экономика

Российская компания заступилась за свою гречку после ее запрета в Белоруссии

Лобанов опроверг обвинения в адрес гречки «Фермер» после ее запрета в Белоруссии
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Российская компания «Дары полей» заступилась за гречку «Фермер» собственного производства после ее запрета в Белоруссии. Представитель организации Дмитрий Лобанов в разговоре с РИА Новости опроверг обвинения в том, что крупа долго разваривается.

До этого стало известно, что гречка «Фермер» попала в реестр опасных продуктов в Белоруссии, поскольку разваривается дольше нормы — за 29 минут (норматив — не более 25 минут).

«Наименование показателя: развариваемость, единица измерения: минуты, результат испытаний: 15… норматив: не более 25», — привел Лобанов протокол испытаний Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса.

Представитель компании уточнил, что торговая марка «Фермер» зарегистрирована в Белоруссии, а на каждую партию, отправляемую на экспорт, делаются анализы по безопасности и фитосанитарный контроль. «Также при ввозе импортер сдает продукцию в хлебную инспекцию для получения сертификата качества для своего бренда "Фермер", без протоколов испытаний они не смогли бы получить "декларацию о соответствии качества ЕАЭС"», — добавил он.

«Дары полей» направило официальное письмо представителю Минсельхоза РФ в Белоруссии, чтобы тот оказал содействие в установлении истины.

Кроме «Даров полей» аналогичную претензию направили другому алтайскому производителю «Вега-инжиниринг», их гречка также якобы разваривается в течение тех же 29 минут, что превышает норматив. «Учитывая абсолютно одинаковые рекламации по поводу развариваемости, мы предполагаем, что это попытка убрать с рынка Республики Беларусь алтайских производителей», — говорится в письме организации.

Ранее в «Вега-инжиниринг» прокоментировали запрет гречневой крупы их производства в Белоруссии. По словам гендиректора компании, гречку проверяли перед транспортировкой и никаких отклонений тогда не нашли.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Германии призвала убрать военные базы России из Сирии. Как Москва отреагировала на заявление Бербок?

      На Западе рассказали о самом крупном для ВСУ сражении в 2025 году

      Зеленского заподозрили в подготовке украинцев к снижению призывного возраста

      Беспилотник сбили в Ленинградской области

      Украина занялась разработкой ракеты для ударов по территории России

      В Ирландии раскритиковали заявление Зеленского о бойце ВСУ

      Хабек пожаловался на отсутствие роста экономики Германии

      В Польше начали расследовать дело об измене в отношении экс-министра обороны

      Система ПВО сработала в российском регионе

      Патриарх Кирилл предложил установить новый праздник в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше