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13:04, 4 января 2025Спорт

Российская сноубордистка-чемпионка ответила на вопрос о смене гражданства

Сноубордистка-чемпионка Надыршина: не планировала менять спортивное гражданство
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российская чемпионка мира по сноуборду София Надыршина ответила на вопрос о смене гражданства. Ее слова приводит «Советский спорт».

Надыршина заявила, что менять спортивное гражданство точно не планировала. «Поддерживаю ли наших спортсменов, выступающих под нейтральным статусом? Это выбор каждого спортсмена. Как спортсмен для себя выбрал, так и правильно», — отметила она.

Надыршина выиграла чемпионат мира-2021 в параллельном слаломе. На том же турнире она стала серебряным призером в параллельном гигантском слаломе.

Россияне не принимают участие в международных лыжных турнирах из-за санкций со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Ограничения впервые были наложены в марте 2022 года и действуют до настоящего момента.

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